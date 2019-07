L’Etat du Sénégal et l’Agence française de développement (AFD) ont signé, à Dakar, trois conventions de financement du Programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal (PADES), pour un montant de 72,2 millions euros.

Ces conventions ont été signées par Amadou Hott, ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et Diane Jegam, directrice adjointe de l’AFD à Dakar.

« L’AFD et le Partenariat Mondial pour l’Education (PME) accompagnent le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence du secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET-EF), avec un financement conjoint de 72,2 millions d’Euros soit environ 47,535 milliards de FCFA destinés à la réalisation du PADES porté par le Ministère de l’Education Nationale », selon un communiqué de l’AFD.

Ce financement est constitué d’un crédit de 25 millions d’euros octroyé par l’AFD et d’une subvention de 47,2 millions d’euros, dont 37,2 millions d’euros du PME et 10 millions d’euros de l’AFD, précise le communiqué.

« 16% de ce financement seront consacrés à des actions de renforcement de capacités du ministère de l’Education nationale et 84% seront versés sous forme d’appui budgétaire sectoriel pour l’éducation », ajoute le document.

Le PADES a pour finalité de contribuer à l’amélioration des compétences de tous les enfants sénégalais et à la poursuite réussie de leur parcours d’éducation pour assurer la réalisation des objectifs de court terme de l’éducation nationale dans le cadre du PAQUET entre 2019 et 2022.