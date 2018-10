Infomédiaire Maroc – Wafacash a été « Élu Service Client de l’Année 2019 » dans la catégorie « Moyens de paiement et transfert d’argent ». Cette distinction, qui vient récompenser l’engagement continu des équipes de Wafacash pour satisfaire ses clients et leur garantir un degré élevé de qualité de service, a été décernée, jeudi 25 octobre, à l’occasion d’une cérémonie officielle.

« La relation client est dans notre ADN et au cœur de chacune de nos préoccupations. Dans un marché qui connaît de profondes mutations, cette démarche est un facteur essentiel de différenciation. Cette récompense vient ainsi témoigner de l’engagement historique de Wafacash en faveur de services de proximité et à haute valeur technologique, qui améliorent la vie quotidienne des Marocains en dehors du cadre traditionnel de la banque. Tout cela, en étant en phase avec les objectifs nationaux de développement économique et social par l’inclusion financière et la lutte contre l’informel », a déclaré Samira Khamlichi, PDG de Wafacash.

Créée en 1991, Wafacash ne cesse de développer son réseau à travers le Maroc. Disposant de plus de 1 800 agences et s’appuyant sur la richesse de ses 3 000 collaborateurs, l’entreprise offre aujourd’hui une vingtaine de produits et services, et occupe la position de leader sur le marché.

Rédaction Infomédiaire