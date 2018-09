Infomediaire Maroc – Soucieux de garantir un bon accueil des visiteurs, le ministère de la Culture et de la Communication a indiqué qu’il veille au respect des horaires de travail dans les sites historiques et archéologiques, fixés de 09h à 20h sans interruption et selon un système de rotation, ainsi qu’au respect de la discipline par les agents de sécurité.

Dans le cadre des efforts déployés pour valoriser le patrimoine culturel et lui donner la place qui lui échoit dans la dynamique de développement tous azimuts que connaît notre pays, le ministère œuvre également à la préservation des monuments et des sites historiques en allouant un budget annuel dédié à leur restauration et en procédant à la révision des textes juridiques les régissant, relève le ministère dans un communiqué.

Le ministère réaffirme, dans ce sens, son souci d’assurer un suivi permanent des sites historiques, en parfaite coordination avec les directions régionales et provinciales de la Culture, en vue de renforcer leur attractivité.

Rédaction Infomediaire.