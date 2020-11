Société Générale Maroc a été primée 3 fois par le support de référence internationale « EMEA Finance Magazine » lors de l’édition 2020 des African Banking Awards :

– “ Meilleure banque étrangère ”

– “ Meilleure banque d’investissement au Maroc ”

– “ Best CEO of the year ” pour M. Ahmed El Yacoubi – Prix panafricain

Cette triple consécration récompense la résilience, mais aussi le dynamisme et la capacité d’aller de l’avant de Société Générale Maroc. En s’appuyant sur une stratégie de croissance rentable, responsable et pérenne, la banque capitalise sur ses fondamentaux et valorise ses métiers d’expertise historiques tout en affichant sa dynamique d’ouverture vers de nouvelles activités et de nouveaux modèles relationnels… Elle conforte ainsi sa position de partenaire bancaire solide, fiable et innovant, traduisant une nouvelle fois sa volonté de placer ses clients au coeur de ses préoccupations.