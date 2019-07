Immorente Invest poursuit son programme d’investissement et de diversification de son portefeuille en réalisant l’acquisition d’un bien immobilier détenu et opéré par Engie Contracting Al Maghrib pour un montant de 60 millions de dirhams (MDH). L’actif d’une superficie de près de 56 000 m², comporte notamment des bureaux et un bâtiment logistique dans la commune de Bouskoura.

Et suite à cette acquisition, Engie Contracting Al Maghrib continuera, en tant que locataire pour une durée ferme de près de 10 ans, à occuper l’actif immobilier. Ce dernier a vocation à abriter le siège des activités « Solutions Clients » d’ENGIE au Maroc.

Immorente Invest poursuit ainsi sa stratégie avec un nouvel investissement loué à une entreprise internationale de renom, portant son portefeuille à près de 520 MDH.

Pour rappel, Immorente Invest est une foncière dédiée à l’immobilier professionnel locatif. S’inspirant de l‘approche mis en place par les OPCI au sens de la loi 70-14, elle offre à ses actionnaires un rendement régulier et attractif issu des loyers perçus de son portefeuille d’actifs diversifié sur plusieurs segments (bureaux, commerces et industries).

Immorente Invest est depuis le 11 mai 2018, le premier véhicule pierre-papier coté au Maroc doté d’une capitalisation boursière d’environ 500 millions de dirhams.

Acteur majeur dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la ville durable, ENGIE est engagé au Maroc aux côtés de partenaires et de donneurs d’ordres de premier plan, avec une présence importante et reconnue dans le facility management, les services à l’énergie et la production d’électricité. ENGIE y développe aussi de nouveaux projets à partir d’énergie éolienne, solaire et gaz naturel.