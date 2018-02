Infomediaire Maroc – La place boursière casablancaise a repris des couleurs sur la période allant du 12 au 16 février 2018, ses 2 principaux indices, Masi et Madex, s’appréciant de 0,50% et 0,44% respectivement, contre un repli de plus de 1% chacun une semaine plus tôt.

Rythmé par les 1ères publications de résultats des sociétés cotées, le Masi est parvenu à rebondir à la hausse, malgré 2 séances en berne, et gagne 65,1 points à 13 161,41 points sur une semaine, à l’image du Madex, qui se bonifie de 47,46 points à 10 718,17 points.

Dans ce contexte, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces 2 baromètres se trouvent portées à +6,24% et +6,12% respectivement, contre +5,71% et +5,65% une semaine plus tôt. A noter que l’orientation positive du marché durant cette semaine trouve son origine, notamment, dans l’embellie des valeurs bancaires et du secteur des télécoms, qui affichent des performances hebdomadaires respectives de +1,33% et +0,72%.

Rédaction Infomediaire.