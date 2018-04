Infomediaire Maroc – Maghreb Oxygène, leader dans la fabrication et la distribution de gaz industriels et médicaux, vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Une évolution nécessaire de l’image de la filiale de Akwa Group afin de mieux correspondre à son développement et à sa dynamique actuelle.

Un nouveau logo épuré qui témoigne de l’engagement et du professionnalisme, deux valeurs fondamentales de Maghreb Oxygène. Ce renouveau est accompagné d’une nouvelle signature « Votre succès, notre engagement », rappelant ainsi l’intérêt porté par l’entreprise envers la satisfaction de ses clients.

« Ce projet majeur de refonte de notre marque a mobilisé l’ensemble de nos équipes afin de la rendre encore plus proche des clients et mieux exprimer les valeurs et les ambitions qu’elle porte », a précisé Youssef Guennoun, Président Directeur Général de Maghreb Oxygène.

Après 40 années d’existence sur le marché marocain et dans un contexte de forte activité, Maghreb Oxygène veille à maintenir l’écoute et la proximité avec ses clients et continue à proposer des innovations dans son secteur. Forte de sa position sur le marché marocain des gaz industriels et médicaux, l’entreprise développe de nouveaux produits couplés à de nouveaux modes de distribution (Mini vrac, livraison Onsite pour les industriels…).

« En effet, nous avons pris une orientation stratégique en démarrant la production de glace sèche et d’hydrogène, qui sont des produits innovants à forte valeur ajoutée », déclare Guennoun.

En parallèle et suite au renforcement de sa politique qualité, Maghreb Oxygène a obtenu les certifications FSSC 22.000 et ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble de ses activités. Cette reconnaissance démontre que la filiale répond aux exigences et standards internationaux de qualité, ce qui lui a d’ailleurs permis d’envisager et de mettre en place l’export de nombre de ses produits. Toujours à la pointe de l’innovation et à la conquête de nouveaux marchés, Maghreb Oxygène compte poursuivre avec succès l’expansion de son activité au niveau national et international

Rédaction Infomediaire.