Infomediaire Maroc – Le leader national des activités minières, Managem, a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 231 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2018, en hausse de 151% par rapport au S1-2017, a annoncé lundi le groupe minier coté en bourse. Cette forte progression traduit la performance opérationnelle et financière du groupe et sa résilience face à la baisse des résultats de sa filiale SMI, a précisé le groupe dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Quant au résultat d’exploitation, il s’est élevé à 394 MDH, en hausse de 11% par rapport au résultat d’exploitation du 1er semestre 2017 retraité de l’opération Pumpi, a indiqué le groupe, notant que le résultat financier a augmenté de 40%, grâce à la baisse significative de 30% de l’endettement du groupe. Le chiffre d’affaires (CA) s’est stabilisé, lui, à 2,474 milliards de dirhams (MMDH), grâce à la forte contribution des activités cuivre et cobalt, représentant 54% du CA consolidé, a ajouté la même source. Pour ce qui est de l’excédent brut d’exploitation, il s’est chiffré à 879 MDH, grâce à la confirmation des bons fondamentaux de l’activité cuivre et au renforcement de la production globale de cobalt et de zinc, fait savoir le communiqué, ajoutant que ces trois activités ont vu leur contribution globale augmenter de 23 points pour atteindre 85% de l’EBE consolidé, portées par des cours des métaux en forte hausse.

En termes de réalisations, le premier semestre de l’année a été marqué par des avancées significatives dans la concrétisation de la stratégie de développement axée sur la prospection et la mise en valeur de projet à fort potentiel, notamment la finalisation de l’étude de faisabilité du projet Or TRI-K en Guinée qui confirme la certification de plus de 1 million d’onces d’or de réserves et le lancement d’un projet d’extension de l’atelier de production de la cathode de Cobalt pour augmenter la capacité de traitement de 20%, poursuit le communiqué. Le groupe a indiqué également la poursuite des travaux de construction d’une nouvelle usine au Soudan avec l’objectif de doubler la capacité de production actuelle à fin 2018, le démarrage des travaux de génie civil pour la construction d’une nouvelle ligne industrielle pour le traitement des résidus argentifères de SMI, le démarrage de la mine polymétallique Koudiat Aicha avec un objectif de 120K TTV/an et l’avancement des travaux d’exploration et de l’étude de faisabilité du projet de Cuivre de Tizert au Maroc.

Quant aux perspectives, Managem a relevé que le second semestre 2018 sera marqué par une avancée significative dans la stratégie or du groupe à travers la finalisation de l’accord de partenariat avec Avocet Mining, sur le projet TRI-K permettant d’augmenter sa participation à 70% dans la JV.

En outre, Managem compte poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance au Maroc et à l’international, qui vise le développement d’un portefeuille équilibré et diversifié.

