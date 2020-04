GSHK Holding Ltd., a fait don de vingt millions de masques médicaux au Maroc, au Brésil et à New York en réponse à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à présent, suffisamment de matériel a été fourni à hauteur de trois millions de masques dans les trois pays suivants, 1,7 million au Maroc, 900 000 au Brésil et 500 000 au Brésil. La production augmentera à mesure que davantage de partenaires rejoindront le programme en tant qu’organisation à but non lucratif.

GSHK Holding Ltd., a annoncé le 15 mars 2020 qu’elle avait commencé à faire don de la matière première de polypropylène PP requise pour produire des masques faciaux à des entreprises de fabrication de textiles au Maroc, au Brésil et aux États-Unis. Les masques de haute qualité seront fabriqués et assemblés, à titre gracieux, par plusieurs fabricants de masques et entreprises de textiles. Les masques finis seront fournis aux Gouvernements Locaux notamment aux autorités locales des régions pour qu’ils soient distribués aux principaux intervenants tels que la police, l’armée et d’autres fonctionnaires du secteur public.

GSHK Holding Ltd., est spécialisée dans la production de panneaux solaires flexibles nano-technologiques et de chauffage en fibre de carbone. GSHK a pris l'initiative de lancer ce projet pour soutenir les premiers intervenants dans la lutte contre COVID-19.

Le président et fondateur de GSHK, Naseer Sayed, a déclaré que ce projet a été rendu possible grâce à la pleine coopération des partenaires du monde entier et le leadership des Autorités de l’État et nous encourageons d’autres entreprises textiles à s’impliquer.