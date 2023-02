Sony Electronics étoffe davantage sa gamme de caméras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) en y ajoutant deux nouveaux modèles 4K qui sont dotés de puissantes fonctionnalités d’analyse IA. Les caméras SRG-A40 et SRG-A12 sont capables de suivre de manière automatique, précise et cohérente, les sujets à photographier, et ce peu importe que ces derniers soient en mouvement ou parfaitement stables.

La nouvelle technologie PTZ Auto Framing fonctionne de manière entièrement automatisée et autonome. Le point fort de ces caméras c’est qu’elles profitent de l’immense flexibilité offerte par le système IP, en plus d’être dotées d’un zoom surpuissant, de capacités étendues de contrôle à distance et d’offrir une très grande facilité de configuration et d’utilisation. Elles sont idéales pour une utilisation dans bon nombre de domaines tels que l’éducation, la médecine, ou encore pour filmer des événements en direct…

« Sony, qui se distincte par sa qualité d’image de pointe depuis de longues décennies, a fait en sorte que ces nouvelles caméras PTZ inaugurent une nouvelle génération de modèles plus intelligents que jamais, dotés d’analyses IA intégrées permettant le cadrage automatique PTZ, avec des capacités de contrôle à distance encore plus larges. La manière avec laquelle nos clients du Moyen-Orient et d’Afrique capturent leurs contenus a radicalement changé au cours des dernières années. À ce titre, nous avons créé pour eux une toute nouvelle série dont l’utilisation est devenue plus conviviale. Cette nouvelle série leur offre de grandes libertés en matière de montage, leur permettant ainsi de travailler de manière encore plus rationalisée peu importe leur degré d’expertise, en plus de leur offrir la possibilité de générer un contenu extrêmement professionnel avec des coûts d’exploitation très faibles », explique Antoun Ghosn, responsable marketing produit pour les caméras réseau PTZ chez Sony Moyen-Orient et Afrique.

Automatisation intelligente : Cadrage automatique PTZ

Ces nouvelles caméras fonctionnent avec la technologie de cadrage automatique PTZ intégrée de Sony avec analyse IA. Les multiples angles de cadrage automatique proposés par ces caméras les rendent idéales pour la capture de gros plans, mais aussi de plans américains ou de plans du corps entier. De telles capacités offrent une liberté de création de premier ordre rehaussée par la présence d’une multitude d’options de personnalisation. Opérant de manière parfaitement automatisée, ces caméras commencent à fonctionner dès leur mise sous tension, recherchant par elles-mêmes des objets à suivre. Elles intègrent toute une combinaison de technologies de reconnaissance qui sont ultra-avancées, parmi lesquelles on retrouve notamment un puissant système de reconnaissance faciale qui est capable de détecter des visages masqués !

Une excellente qualité d’image

La SRG-A40 et la SRG-A12 sont toutes deux dotées d’un capteur CMOS Exmor R™ ultra-sensible qui prend en charge la 4 K 30p et la Full HD 60p, et qui permet d’obtenir des images naturellement vivantes et très peu bruyantes. Le SRG-A40 est équipé de la technologie Clear Image Zoom qui double numériquement le zoom optique de 20x à 30x en 4K ou 40x en Full HD, tandis que le SRG-A12 est pourvu d’un zoom 12x. En mode téléconversion, la SRG-A40 est capable d’étendre son zoom jusqu’à 80x, tandis que la SRG-A12 peut aller jusqu’à 24x, tout en offrant un mouvement PTZ à la fois fluide et rapide. Le mode jour et le mode nuit permettent d’optimiser la capture en fonction de la luminosité et des ombres.

Flexibilité et stabilité

Les nouveaux modèles bénéficient d’une connectivité 3G-SDI, HDMI et IP (NDI®|HX disponible via une licence optionnelle) de pointe et peuvent être contrôlés à distance via VISCA/VISCA sur IP, et ce avec un seul câble réseau qui peut à la fois être utilisé pour l’alimentation, la sortie et le contrôle. Ils incluent également l’alimentation par Ethernet Plus (PoE++). Grâce à ses puissantes options de connexion et d’intégration, la nouvelle série tire parti de la capacité distincte des caméras PTZ à fournir une capture et un contrôle de premier plan même au sein d’endroits qui sont difficiles d’accès. La prise en charge du protocole RTSP (Real Time Streaming Protocol) permet une meilleure visualisation à distance, tandis que le protocole SRT (Security Reliable Transport) assure un flux vidéo à la fois sûr, fluide et stable.

Configuration et utilisation ultra-faciles

En plus d’être faciles à installer, ces caméras sont simples à configurer et à utiliser pour des opérateurs de différents niveaux de compétence. Les utilisateurs pourront par exemple très facilement dupliquer les paramètres de menu d’une caméra à l’autre. La fonction de synchronisation de mouvement PTZ permet de suivre de manière fluide et rapide une position cible dans une plage d’angles panoramiques et d’inclinaisons maximales de ±170°. Un rappel de préréglage est également disponible : il permet des transitions rapides. On retrouve aussi une option d’arrêt sur image qui permet de maintenir la dernière image capturée en place, tout en continuant à déplacer la caméra. En outre, le logiciel pilote de la webcam virtuelle permet de gérer jusqu’à cinq caméras connectées lors de conférences par exemple ou de réunions.

Les modèles SRG-A40 et SRG-A12 seront disponibles au Moyen-Orient et en Afrique à partir de juin 2023.