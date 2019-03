La délégation marocaine a marqué sa participation à la 15ème édition des Jeux Mondiaux d’été – Special Olympics – Abu Dhabi 2019, avec un excellent palmarès. Au total, nos braves athlètes marocains en remporté47 médailles : 12 médailles d’Or, 13 médailles d’Argent et 22 médailles de Bronze.

Placés sous le slogan « Rencontrez les Déterminés », les Jeux Mondiaux d’été Special Olympics – Abu Dhabi 2019 ont accueilli 7500 athlètes, représentant 192 pays et participant à 24 disciplines sportives. Les 40 athlètes de la délégation marocaine ont concouru dans 11 disciplines.

12médailles d’or ont été décrochées dans six disciplines sportives. D’abord enTriathlon, par Mohamed Houdaïfa (22 ans) qui a parcouru la triple course (natation, cyclisme et course à pied) en 1 heure, 7 minutes et 15 secondes. En Athlétisme, les athlètes marocains Said Razzouq (31 ans) et Yassine Zhumi (25 ans) ont décroché chacun 2 médailles d’or dans la course des 100 mètres et 2 médailles d’or pour le Saut en longueur.

En Natation, le Maroc s’est distingué de fort belle manière avec 4 médailles d’or : Amal Bouazzaoui (15 ans) a remporté deux médailles, en nage libre de 50m et de 100m ; Chaimaa Goummi (15 ans) et Mehdi Fadol sont arrivés en tête du podium pour les 100m en nage libre.

Le métal précieux a aussi été glané au Bocce (Single), par Hidaya El Kheir Allah (17 ans), en cyclisme par Saad Ben Hommadi (17 ans) pour la course de 5km contre la montre, et en Haltérophilie par Marouane Amallah pour l’épreuve Soulevé de terre (132,50 kg)

Le Maroc a obtenu également13 médailles d’argent dans 7 disciplines ; En Athlétisme, dans les épreuves Saut en longueur, par Imane Haddadi (24 ans) et Zineb Minraoui (24 ans) et dans la course de 1500m par le champion Mohamed Houdaifa (22 ans).

En natation, Hanane Ouazzani Touhami (15 ans) et Ilyas Bouyi (18 ans) ont obtenu une médaille d’argent chacun dans les 100m et les 50m en nage libre.

Dans les prestigieux parcours de golf Yas Links à Abu Dhabi, Zouhair Ahmed Hajji (27 ans) a obtenu la médaille d’argent dans la catégorie « compétition individuelle masculine – Niveau 1 ».

En tennis, la médaille d’argent a été décrochée par le duo Houda Amine (24 ans) et Safia Harrat (32 ans).

En haltérophilie, les champions Mohammed Abbad (24 ans) et Marouane Amallah (23 ans) ont marqué leur participation avec 2 médailles d’argent chacun, respectivement dans la catégorie 74kg et 120kg.

Au badminton, la médaille d’argent a été décrochée par le duo Khadija Jiouar (19 ans) et Wasima Znibi (17 ans). Et en cyclisme, Saad Ben Hommadi (17 ans) est arrivé en deuxième place lors de la course 2km contre la montre.

Quant aux médailles de bronze, les athlètes marocains en ont remporté 22 dans 9 disciplines.

En Equitation, 4 bronzeont été décrochées par les jeunes cavaliersAmine Ahabchan (18 ans) (3 médailles)etHatim El Atrach (17 ans)(1 médaille). En Athlétisme, Ghizlane Amaddah (33 ans), et Zineb Minraoui (24 ans) ont décroché respectivement deux médailles pour le saut en longueur et la course de 100m.

Deux médailles de bronze ontété obtenues en Natation. La première par notre équipe de nageuses dans la catégorie Relais 4x50m en nage libre et la deuxième par la championne Hala Mouhcine pour les 100m en nage libre.

En Tennis de table, les trois bronzes ont été décrochées par Najlae Haddouch (19 ans) et Fatima Ezzahra Belfassi (23 ans), (2 en single et 1 en double).

En cyclisme, Mohamed Hail (26 ans) est arrivé troisième dans la course 2km contre la montre. En Haltérophilie, Mohammed Abbad (24 ans) a remporté deux autres médailles dans la catégorie 120kg.

Les joueurs Tariq Bahmad (38 ans) et Oussama Boukha (23 ans) ont décroché chacun une médaille de bronze dans les compétitions single du Bocce. Houda Amine (24 ans) a aussi remporté une bronze en Tennis, dans la catégorie Single.

En Badminton, les athlètes Adnane Oumanni (21 ans), Youssef Essakhi (21 ans), Wasima Znibi (17 ans) et Khadija Jiouar (19 ans) ont remporté chacun une médaille de bronze, tandis que le duo Adnane Oumanni (21 ans) et Youssef Essakhi (21 ans) ont décroché une quatrième.

Nos 40 athlètes et leurs 16 coaches ont ainsi porté haut les couleurs du Maroc dans un événement sportif exceptionnel qui a eu lieu pour la première fois dans la région du Mena et qui a attiré plus de 10.000 personnes et des millions de téléspectateurs pendant une semaine.

Au-delà des 47 médailles rempotées, nos champions ont surtout gagné en expérience et ont vécu de beaux moments d’émotions, tout en faisant preuve de leur talent et de leur détermination.

« Nous sommes très fiers des réalisations de nos champions marocains. Ceci confirme l’efficacité des programmes établis par Special Olympics Morocco durant l’année afin de préparer nos athlètes à l’ensemble des compétitions régionales, nationales et internationales », explique Mounir Sahnoun, directeur sportif de Special Olympics Morocco. « Les Jeux Mondiaux sont une belle occasion pour nos athlètes de voyager à l’étranger, de se sentir indépendants, et de rencontrer des athlètes du monde entier, dans un rassemblement sportif porteur de messages d’unité, de courage et de tolérance».

La délégation de Special Olympics Morocco marque ainsi sa participation aux Jeux Mondiaux d’Abu Dhabi et reviendra au pays ce samedi 23 mars (à 8h30). La mission de Special Olympics Morocco continuera tout au long de l’année avec notamment les prochains jeux régionaux, les jeux nationaux qui ont lieu chaque deux ans, la Coupe du Trône et la Coupe de Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina de football en salle.

Bravo à nos athlètes !