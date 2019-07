Yasmine Benamour, Docteur ès Sciences de Gestion, DG de HEM & Présidente de LCI Education Afrique, a été choisie par la BMCI (Groupe BNP Paribas) pour participer à un programme d’entrepreneuriat organisé à la célèbre Stanford University, du 7 au 12 juillet 2019.

40 femmes entrepreneures et CEO du monde entier étaient rassemblées pendant une semaine pour des cours, études de cas, échanges, partage de best practices… le tout dans le cadre du « Women Entrepreneur Program » où Yasmine Benamour était la seule représentante marocaine et africaine en général.