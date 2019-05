Le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli a co-présidé, mercredi à Conakry, avec le Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré, une séance de travail consacrée au suivi de l’état d’avancement des différents accords de coopération conclus entre le Maroc et la Guinée.

La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen, dont les ministres chargés respectivement de la Pêche, de l’agriculture, de l’élevage et de la ville et aménagement du territoire, apprend-on auprès de l’ambassade du Maroc à Conakry.

Les échanges au cours de cette séance de travail ont permis de faire le point avec chacun des ministres sur l’état d’avancement des projets qui relèvent de leurs départements respectifs et de trouver des solutions pour lever les éventuels blocages rencontrés et accélérer, ainsi, la mise en œuvre et l’exécution des projets, précise la même source.

Depuis 2014, plus de 40 projets physiques et de coopération maroco-guinéenne ont été lancés, rappelle-t-on.

La visite en Guinée de la délégation marocaine conduite par le ministre délégué chargé de la coopération africaine intervient au lendemain d’un déplacement similaire en Côte d’Ivoire, où Jazouli s’est entretenu, lundi et mardi, avec des responsables ivoiriens et visité notamment les chantiers de la mosquée « Mohammed VI », au quartier abidjanais Treichville, et du projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody.