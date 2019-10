Le magazine américain « Traveller » a consacré un carnet de voyage au village de Taghazout, au nord d’Agadir, où le journaliste, un passionné de surf, invite le lecteur à découvrir un endroit paisible réputé pour ses vagues. « Dans le petit village de Taghazout, sur la côte ouest du Maroc, la vie a un rythme immuable », écrit l’aventurier Toby Skinner dans un article publié dans le numéro d’octobre de la célèbre revue américaine.



« Les hippies, amateurs de vagues, ont été les premiers à trébucher sur les cassures de Taghazout (…) Le village marocain est aujourd’hui un kaléidoscope de surfeurs, de pêcheurs et de rythmes locaux », raconte M. Skinner qui a succombé au charme de ce patelin atypique du sud du Maroc.



« Je suis arrivé ici pour la première fois il y a six ans et je suis tombé sous le charme des rythmes de Taghazout; l’altérité brute du paysage poussiéreux, à seulement quatre heures de vol de Londres », poursuit l’auteur, qui s’attarde sur la magie des vagues de la région, notamment à Anchor Point, Banana Point ou Camel Point.