Infomédiaire Maroc – Un protocole d’accord de coopération a été signé mercredi à Rabat entre le Maroc et la Chine, en vue d’intensifier l’échange d’expertises dans le domaine de la modernisation du système judiciaire.

Ce protocole signé par le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, et le vice-ministre chinois de la justice Yuan Shuhong, vise à promouvoir le partage d’expériences et d’informations et à tirer profit des connaissances des deux parties notamment en matière législative, de modernisation et de numérisation.

En marge de ses entretiens avec Aujjar, le responsable chinois a souligné que la signature de cet accord judiciaire vient imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, exprimant le souhait de voir la coopération maroco-chinoise se resserrer davantage à travers notamment l’échange de visites entres les responsables des deux pays.

Dans une déclaration, Shuhong a relevé que la signature de ce protocole aidera à hisser le niveau de la coopération judiciaire bilatérale, et particulièrement en matière de garantie et de facilitation de l’investissement ». « Le Maroc et la Chine sont liés par une relation d’amitié marquée par sa profondeur historique », s’est-il félicité, affirmant que le Royaume demeure « un ami sûr et fiable au niveau du continent africain ».

Pour sa part, Aujjar a qualifié les relations entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine d' »historiques, fraternelles et profondes », soulignant que la visite du vice-ministre chinois de la Justice dans le Royaume témoigne une fois encore de l’importance qu’accorde l’Empire du milieu au Royaume.

L’accord signé vient illustrer la nouvelle dynamique que connaissent les relations sino-marocaines depuis la visite de SM le Roi Mohammed VI en République de Chine en 2016, a dit le ministre, qui affirmé qu’il contribuera au renforcement des garanties juridiques et judiciaires en faveur des des entreprises et des investisseurs chinois au Maroc ».

Le ministre a plaidé de même en faveur d’un cadre juridique propre à renforcer les garanties légales de l’investissement, notant que la partie chinoise a fait part de sa volonté à réunir les conditions nécessaires pour une coopération plus forte dans le domaine de la justice.

Cette rencontre a permis en outre aux deux parties d’échanger sur l’initiative chinoise « La ceinture et la route » visant à relancer l’ancienne Route de la soie, une initiative à laquelle le Maroc avait adhéré en novembre 2017. Une centaine de pays et organisations régionales et internationales ont adhéré à cette initiative, lancée par le président Xi Jinping en 2013 dans l’objectif de stimuler les investissements particulièrement dans le domaine du développement des infrastructures dans le monde.

Le vice-ministre chinois de la Justice effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation en vue de raffermir les relations de coopération et de partenariat entre les deux pars et d’en élargir l’éventail, en application de la déclaration conjointe signée à l’occasion de la visite royale en Chine en 2016 relative à l’instauration d’un partenariat stratégique dans les domaines diplomatique, judiciaire, économique et culturel.

Rédaction Infomédiaire