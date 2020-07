Dans le cadre des efforts continus visant à circonscrire la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et de limiter ses répercussions négatives, et au vu de ce qu’exige la nécessité sanitaire suite à l’apparition de nouveaux clusters dans plusieurs quartiers de la ville de Tanger, il a été décidé de durcir les restrictions de précaution et les mesures préventives et de fermer les entrées des zones cibles dans la ville à partir du dimanche 12 juillet 2020 à minuit, a annoncé le ministère de l’Intérieur.