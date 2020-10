La Commune de Tanger a annoncé le lancement d’un appel d’offres ouvert international pour la gestion déléguée du secteur de la propreté et des déchets ménagers et assimilés de la ville.

Dans un communiqué, la Commune indique que le contrat actuel conclu avec les sociétés “Sita Boughaz” et “Solamta” arrive à expiration, annonçant le lancement d’un appel d’offre international pour la gestion déléguée de ce secteur et ce au niveau de deux zones distinctes, Tanger Ouest (Zone A) et Tanger-Est (Zone B).

Ainsi, le dossier de participation à l’appel d’offres est disponible pour téléchargement sur le portail de la Commune “www.tanger.ma”, affirme le communiqué, notant que plusieurs ambassades ont été appelées à diffuser cet appel d’offres auprès des entreprises et groupes opérant dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets.

Le Conseil de la Commune de Tanger avait approuvé, lors de la session extraordinaire de juillet 2020, le cahier des charges relatif à la gestion déléguée du secteur de l’assainissement solide dans les zones Tanger-Ouest (A) et Tanger-Est (B).

Cet appel d’offres se base sur l’article 83 de la loi organique n °113-14 relative aux communes, portant sur la création et la gestion des services et équipements publics nécessaires en vue de fournir les services de proximité aux habitants, ainsi que sur l’article 92 de la même loi fixant les attributions des conseils communaux pour la gestion de ces services.