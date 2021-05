Le trafic de conteneurs s’en va grandissant au complexe portuaire Tanger Med, dépassant à la fin du premier trimestre 2021, 35% sa performance par rapport la même période de l’année dernière.

À l’issue du premier trimestre 2021, le trafic de conteneurs réalisé par les ports Tanger Med 1 et Tanger Med 2 s’établit à 1,8 million de conteneurs EVP (Équivalent vingt pieds), en hausse de 35% par rapport au premier trimestre 2020, a indiqué lundi, l’Agence spécial Tanger Med qui avertit que le complexe portuaire est bien parti pour battre son record de l’année dernière.

Cette performance a été possible grâce à la commercialisation à partir de janvier 2021, du terminal à conteneurs TC 3 du port Tanger Med 2, la réception récente des deux derniers portiques à conteneurs (STS) sur les huit commandés à la société Liebherr. En effet, souligne l’Agence, l’opérationnalisation des nouveaux portiques ont rehaussé la capacité du TC 3 à plus d’1,5 million de conteneurs EVP, et la capacité totale du complexe portuaire à 9 millions.

Outre ces améliorations au niveau du trafic de conteneurs, le trafic de camions TIR (transport international routier) est également en amélioration de 5% à fin mars 2021 par rapport au premier trimestre 2020, pour s’établir à 112 419 unités.

En termes de dividendes financiers, Tanger Med pourrait encaisser, si elle maintient cette tendance, des revenus supplémentaires de l’ordre de 739 millions de dirhams.

Des estimations en nette hausse par rapport à la même période de l’année dernière. Le chiffre d’affaires de 2021 est estimé pour le port Tanger Med 1 à quelque 500 millions de dirhams en hausse de 3% et évalué pour le port Tanger Med 2 à environ 239 millions de dirhams, en hausse de 72%.



Entré en février dernier dans le top 25 du classement des plus grands ports à conteneurs du monde, Tanger Med pourrait améliorer de façon remarquable sa position dans le classement des plateformes les plus prestigieuses de la planète.