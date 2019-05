Le gouvernement tanzanien prévoit de tirer 4,6 milliards dollars USD de recettes du secteur minier durant l’exercice 2019-2020, a annoncé le ministre tanzanien des Mines, Doto Biteko.

Selon le responsable, cité mercredi par la presse locale, «l’Etat compte stimuler la production et les exportations et ouvrir 7 nouveaux centres de commerce de minéraux en plus des 21 en activité afin de réaliser cet objectif».

«Le gouvernement mettra également en place un plan pour freiner la contrebande et assurer une supervision plus étroite de l’industrie », a souligné le ministre, ajoutant que l’objectif visé durant l’exercice 2019-2020 représente une hausse considérable par rapport au 3 milliards de dollars USD projetés pour l’exercice en cours, qui prend fin le 30 juin.

Dans le cadre de ses actions visant à mieux gérer le secteur minier, le gouvernement tanzanien veut annuler les permis miniers non encore exploités par les grandes compagnies minières et les attribuer aux petits exploitants.

Le gouvernement a également indiqué qu’il a l’intention d’ouvrir un dialogue avec les compagnies minières opérant dans le pays à propos des obstacles qui entravent le secteur, dont la contribution à l’économie est loin d’être faible.

Par ailleurs, le gouvernement n’a toujours pas réglé son différend fiscal avec Acacia Mining, de qui il exige 190 milliards USD pour sous-déclaration de recettes d’exportation depuis 2000.

La Tanzanie est l’un des plus grands producteurs d’or d’Afrique, et produit également du diamant.