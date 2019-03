Le 4ème appel à projets innovants en matière de technologies propres a été lancé par le secrétariat d’État chargé du développement durable dans le cadre du programme Cleantech pour l’innovation et les emplois verts, indique jeudi un communiqué de ce département.

Cet appel s’adresse aux auto-entrepreneurs, aux startups, aux PME et aux très petites entreprises (TPE) ayant des projets innovants dans les domaines de la valorisation des déchets, de l’utilisation rationnelle de l’eau, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des bâtiments verts.

Il s’inscrit dans le cadre du programme Cleantech pour l’innovation et les emplois verts, une déclinaison nationale du Programme global d’innovation en technologies propres (Global Cleantech Innovation Program), basé sur une initiative mondiale de l’organisation pour le développement industriel (ONUDI) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Mené conjointement par le secrétariat d’État, l’ONUDI et le PNUD, avec le soutien du FEM et du ministère italien de l’environnement, de la terre et de la mer, le programme Cleantech Maroc a pour objectif de stimuler l’innovation au sein des startups, des TPE et PME locales.

Les trois compétitions Cleantech Maroc déjà organisées entre 2016 et 2018 ont remporté un franc succès et ont permis de récompenser 18 projets innovants portés par des startups, souligne le communiqué, relevant que plusieurs de ces lauréats connaissent un développement prometteur aux niveaux national et international.

Suite au succès des trois éditions précédentes, la 4ème compétition permettra de primer non pas six, mais onze startups innovants. Outre l’appui financier, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement post-compétition adapté (formation, coaching, mentoring…) destiné à les propulser sur le marché.

A l’issue de cet appel à projets qui sera clôturé le 29 avril prochain, les trente porteurs de projets présélectionnés pourront bénéficier d’un programme d’accélération encadré par des experts nationaux et internationaux, en préparation de la compétition finale, prévue en octobre 2019.

Selon la même source, les porteurs de projets intéressés sont invités à renseigner le formulaire en ligne : www.environnement.gov.ma.