Infomédiaire Maroc – Dans le cadre du renforcement de la dissémination de l’information scientifique et technique dans le domaine des technologies vertes, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) mets à disposition de la communauté nationale et continentale 2 dispositifs innovants : la 1ère revue africaine spécialisée et un portail interactif dans le domaine des énergies vertes.

L’IRESEN lance un appel à communication pour la revue Solar For Africa and Renewable Energies. Ce périodique à comité de lecture accrédité a pour principal objectif de fournir une plateforme d’échange d’idées entre les scientifiques africains et de publier les articles scientifiques des dernières avancées du secteur des technologies vertes.

Et en marge du lancement de la revue et dans le cadre de sa mission de veille technologique, l’IRESEN actualise son portail interactif (solarforafrica.net) offrant ainsi aux visiteurs, étudiants, chercheurs et industriels, les dernières actualités scientifiques et technologiques relatives aux énergies renouvelables.

