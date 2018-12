Infomediaire Maroc – L’opérateur télécoms français Orange, présent dans une vingtaine de pays africains, outre la Jordanie et l’Irak, vient de créer Orange Middle East & Africa Management (OMEAM), une entité basée à Casablanca qui aura pour mission la supervision et la coordination entre les différentes filiales et participations du Groupe Orange basé en Afrique et au Moyen-Orient.

Les équipes assignées à cette mission seront dirigées par Taieb Belkahia, ex-secrétaire général et directeur général par intérim de Meditel (devenu Orange Maroc). L’obtention du statut Casablanca Finance City (CFC) et le transfert de cette entité à Casa Anfa (le futur quartier d’affaires de la capitale économique du pays) sont prévus pour 2019.

Jusqu’à présent, les futures missions d’OMEAM étaient confiées à des équipes basées à Paris, mais le premier opérateur français (avec plus de 40% de parts de marché) a décidé de les transférer à Casablanca tout en prenant le soin de réserver le tiers des postes du Comité de Direction à des managers issus de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Rédaction Infomediaire.