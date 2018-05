Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement, réuni ce vendredi, a adopté un projet de décret sur la télémédecine qui vise à appliquer les dispositions de la loi relative à l’exercice de la médecine dans l’encadrement de la télémédecine via la technologie électronique.

Cette technologie permettra de diagnostiquer, de soigner ou de faire le suivi à distance des malades et de contribuer à la formation continue des professionnels médicaux à travers la transmission et la diffusion des congrès et séminaires tenus dans les centres internationaux, et ce en élaborant les critères techniques et les modalités de sa réalisation.

IM