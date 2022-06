Le lancement des activités marquant la célébration de la désignation de Tétouan comme « Capitale de la société civile » pour l’année 2022 a eu lieu, jeudi à la ville de la Colombe blanche.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cet événement est le fruit du partenariat entre le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement et l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de citoyenneté, de développement et de dialogue, en coopération avec l’Association Tétouan Asmir pour le développement socio-économique, culturel et sportif.

S’exprimant à cette occasion, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que l’initiative citoyenne « Capitale de la société civile marocaine » puise son essence dans l’idée d’unification des efforts des acteurs locaux, à savoir les autorités administratives et élues, la société civile et d’autres personnalités, afin de servir leur ville en particulier et leur pays en général, expliquant qu’elle peut être considérée comme l’une des initiatives qualitatives et créatives lancées par les associations de la société civile au Maroc.

Le ministre a indiqué que la société civile avec ses différentes composantes, y compris les associations des Marocains du monde, constitue un levier pour réaliser le développement global et durable souhaité et un élément essentiel de l’édification démocratique, relevant qu’elle représente, aux côtés des citoyennes et citoyens, un maillon central dans la consolidation d’une démocratie participative complémentaire et en harmonie avec la démocratie représentative. Il a affirmé que le gouvernement accorde une importance particulière à la société civile pour la promouvoir, la soutenir et l’accompagner dans l’accomplissement des missions constitutionnelles qui lui sont confiées, et ce conformément aux dispositions de la Constitution et aux Hautes orientations royales, ainsi qu’aux recommandations du nouveau modèle de développement et au programme gouvernemental 2021-2026.

Baitas a, à cet égard, relevé que son département a œuvré pour l’élaboration d’une stratégie ambitieuse et réalisable dans le domaine des relations avec la société civile pour la période 2022-2026, qui prend en considération les acquis réalisés dans ce domaine, et les différentes recommandations et propositions des institutions et instances nationales, afin de répondre aux attentes du mouvement associatif au Maroc.

Pour sa part, le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim Ben Mohammed Al-Malik, a souligné que la ville de Tétouan, eu égard à son héritage historique, culturel et littéraire distingué, mérite d’être désignée cette année comme « Capitale de la société civile marocaine », notant que la société civile regroupe des forces sociétales de différentes sensibilités, ce qui en fait un support des institutions étatiques dans la mise en œuvre des programmes gouvernementaux.

Il a également salué la capacité de la société civile en matière de formation, de création d’emplois, et d’élaboration de plans stratégiques, compte tenu de sa connaissance des spécificités de la vie sociétale.

De son côté, le président de l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de citoyenneté, de développement et de dialogue, Mostafa Zbakh, a fait savoir que cette manifestation, qui a été reportée de 2020 à 2022 en raison de la pandémie du coronavirus, est l’occasion de mettre en lumière le capital culturel, littéraire et diplomatique de la ville, et de rendre hommage à des associations et des personnalités qui ont brillé dans ce domaine, en plus de contribuer à la qualification des jeunes et des entreprises citoyennes qui ont participé au développement de la ville.

Quant au président de l’Association Tétouan Asmir pour le développement socio-économique, culturel et sportif, Mohamed Abdelkhalak Torres, il a souligné que l’organisation de cet événement s’inscrit dans le sillage de la mise en oeuvre des Hautes orientations royales appelant à la consolidation des valeurs d’une citoyenneté sincère, d’un développement régional durable et de la qualification des jeunes pour adhérer au chantier de modernité du Maroc et de son unité nationale et territoriale.

Il a précisé que ces activités seront organisées dans les différents espaces scientifiques, culturels et historiques de la ville, dont certaines se tiendront tout au long des prochains mois, relevant qu’il s’agit de séminaires sur le patrimoine intellectuel et matériel de la ville, d’expositions et des hommages qui seront rendus à des acteurs de la société civile et des jeunes créateurs, ainsi que des campagnes médicales et des soirées artistiques, en plus de l’annonce de l’ambassadeur de bonne volonté de la société civile, et de la ville de Salé comme « capitale de la société civile pour 2023 ».

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement et l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de citoyenneté, de développement et de dialogue, pour soutenir ces activités.

Cet événement a été rehaussé par une conférence inaugurale sous le thème « le rôle d’Imarat Al Mouminine dans la sécurité spirituelle des Marocains et la cohésion sociale », qui s’est déroulée en présence notamment du ministre des Habous et des affaires islamiques, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du gouverneur de la province de Tétouan, du DG de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et de plusieurs responsables, élus et acteurs locaux.

Au programme de cet événement figurent d’autres conférences sur plusieurs thématiques, dont « le Sahara marocain et l’unité nationale », « l’expérience du Maroc en matière de gestion des ressources en eau », « le rayonnement culturel, urbain et artistique de Tétouan », et « le rôle de la société civile dans la mise en œuvre du modèle de développement ».

Il est à noter que les villes d’Oujda et de Taroudant ont été désignées comme « Capitale de la société civile » respectivement pour les années 2018 et 2019.

La célébration annuelle d’une ville marocaine comme capitale de la société civile est une initiative visant à consolider les valeurs de citoyenneté et de développement durable et à concrétiser les rôles de la société civile.