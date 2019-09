En partenariat avec l’ADD (Agence du Développement et du Digital), l’Office des Changes du Maroc, l’OMPIC (l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), la CCG (la Caisse Centrale de Garantie), la CGEM (la Confédération Générale des Entreprises du Maroc) et le GPBM (le Groupement Professionnel des Banques du Maroc), l’APEBI (la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring), a procédé à la signature d’une convention nationale pour le lancement officiel de la ‘’Startup Hub’’.

Et pour mieux soutenir les startups innovantes dans le domaine du numérique, cette convention comporte 2 grands objectifs : en premier lieu, la mise en place d’un portail pour l’obtention du label ‘‘Jeune Entreprise Innovante en nouvelles technologies’’ permettant de bénéficier de la mesure d’octroi de la carte de paiement internationale ‘‘commerce électronique’’.

Dans un second temps, elle permet la mise en place d’une gouvernance du portail à travers la constitution d’un comité statuant sur les aspects innovants des projets présentés par les entreprises au niveau dudit portail.