L'Université Mohammed V (UM5) de Rabat s'est distinguée dans le classement des universités « Times Higher Education » de l'année 2019, par sa présence simultanée dans trois domaines distincts, avec de très bon scores réalisés.

Ainsi, l’université s’est classée entre les 301 et 400 meilleures universités du monde dans le domaine des Sciences de la santé et cliniques et parmi les 600 meilleures universités dans le domaine des Sciences de la vie et les 800 meilleures en Sciences physiques, indique un communiqué de l’Université.

Ces résultats très honorables sont le fruit d’une vision stratégique étalée sur plusieurs années, qui s’est traduite par le travail assidu et les efforts consentis par toutes les parties prenantes de l’Université, à savoir les enseignants, les chercheurs, les cadres administratifs et les étudiants, précise la même source.

Il convient de noter que le classement « Times Higher Education » dépend de multiples indicateurs de qualité couvrant tous les domaines d’intervention de l’université, tant sur le plan de l’enseignement universitaire, de la recherche scientifique, des citations et des sources d’autofinancement en provenance du monde industriel, que de visibilité internationale.

L’Université Mohammed V de Rabat a organisé du 8 au 10 mai dernier, la 4ème édition du sommet mondial « Times Higher Education pour les pays émergents ».

