Tottenham a éliminé Chelsea aux tirs aux buts (1-1; 5-4 tab) et s’est qualifié mardi pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue anglaise.



L’équipe de José Mourinho, qui présentait une formation fortement remaniée deux jours avant son barrage de Ligue Europa, l’a emporté grâce à un tir manqué de Mason Mount.



Globalement dominateur sans être toujours efficace, Chelsea a ouvert le score grâce au premier but de Timo Werner sous les couleurs des Blues (18e), bien servi par Azpilicueta.



Plus entreprenants en seconde période, les “Spurs” ont égalisé grâce à une frappe au second poteau de Lamela (83e) qui a trompé Edouard Mendy.



Le gardien de 28 ans, dont le transfert de Rennes vers Chelsea a été officialisé jeudi dernier, a été titularisé pour la première fois. Il n’a rien pu faire dans la séance de tirs aux buts.