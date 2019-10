La toute nouvelle ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a souligné sa volonté de renforcer la valeur ajoutée et l’employabilité du secteur du tourisme au bénéfice de l’économie nationale et de la jeunesse marocaine.

Dans un entretien accordé à l’agence MAP, la ministre a fait part de son engagement à déployer tous les efforts nécessaires en vue d’accroître la valeur ajoutée que dégage le secteur du tourisme dans le but de créer davantage d’opportunités d’emploi, essentiellement pour la jeunesse marocaine.

Interrogée sur sa vision pour les secteurs dont elle a la charge, Fettah Alaoui a affirmé que le tourisme, l’artisanat, le transport aérien et l’économie sociale sont des branches d’activité extrêmement complémentaires et impactent un grand nombre de citoyens, exprimant sa disposition à œuvrer avec l’ensemble des acteurs concernés ainsi qu’avec toutes les parties prenantes pour développer ces secteurs au service de tous les Marocains.