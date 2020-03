Lors d’une intervention dans le cadre de la 4ème édition du festival gastronomique suisse, qui se tient du 25 février au 5 mars à Casablanca, le président du CRT de Marrakech, Hamid Bentaher, a mis en avant le potentiel touristique du Maroc, 1ère destination africaine et 30ème au niveau mondial. Il a indiqué que le secteur contribue de e8% au PIB du Royaume, représente 20% des exportations et génère plus de 550 000 emplois directs.

Le Maroc, qui accueillait dans les années 2000, près de 4 millions de touristes, a attiré en 2019, à la faveur de la Vision Royale qui a érigé le tourisme en secteur prioritaire et stratégique, plus de 13 millions de visiteurs, s’est-il félicité, soulignant à ce propos que le taux de croissance du secteur (8% en 2018) est pour la troisième année consécutive, supérieur à la moyenne mondiale.