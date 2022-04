L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé, jeudi à Rabat, sa nouvelle campagne internationale « Maroc, Terre de Lumière », qui constitue la pierre angulaire de son action promotionnelle dédiée au tourisme international, aussi bien sur les marchés traditionnels qu’émergents.

« Maroc, Terre de Lumière » vise à positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées, à renforcer sa notoriété et son attractivité auprès du public international et à renforcer son image tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs.