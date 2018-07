Infomédiaire Maroc – La création d’un cluster de tourisme intitulé ‘‘Art de vivre marocain’’ dans la région de Marrakech-Safi constitue une occasion pour faire profiter toute la région de la croissance que connaît la cité ocre sur le plan touristique, a affirmé le ministre du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid.

Les régions limitrophes de la ville Marrakech qui disposent d’un savoir-faire important et d’énormes potentialités en terme culturel, d’agriculture, de produits de terroir, de développement de l’économie sociale et solidaire, constituent une clé de réussite pour le développement de ce cluster qui va être focalisé sur la nécessité de créer une véritable synergie entre les différents secteurs, notamment le tourisme, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, a-t-il assuré.

Dans ce cadre, il a fait savoir que cette initiative s’assigne pour objectif de réussir cette opération à Marrakech et de pouvoir la dupliquer sur les autres zones et régions du Royaume.

Rédaction Infomédiaire