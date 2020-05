L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) met à la disposition des opérateurs marocains du tourisme un site interactif regroupant les informations sur les marchés touristiques internationaux afin de suivre en direct l’impact du covid-19 à travers la planète et anticiper les réouvertures des marchés, un travail entamé par les équipes de l’Office dès les prémices de la crise.

En complément de son flash hebdomadaire sur la situation du covid-19 sur l’ensemble des marchés, l’ONMT apporte une innovation à son dispositif de gestion de la crise covid-19. Innovation qui répond à une forte attente des opérateurs marocains en vue d’avoir une visibilité complète et en temps réel de la situation des marchés touristiques, et surtout des modalités de réouverture des marchés. L’Office a mis en ligne depuis lundi un site interactif regroupant les informations sur les marchés touristiques internationaux.

S’inscrivant dans la stratégie digitale de l’office, cet outil de veille et de pilotage a été conçu en interne grâce au savoir-faire, à l’expertise et à la mobilisation des équipes de l’ONMT présentes à travers le monde.

Cet outil de veille et de pilotage permet aux opérateurs d’avoir une vue complète et en temps réel de la situation des marchés touristiques mondiaux.

Il a été construit autour d’une carte du monde interactive, permettant de suivre l’évolution par pays concernant :

• la situation des espaces aériens

• la situation sanitaire

• la situation du marché

• les Insights marchés et données qualitatives collectées

• les témoignages de nos partenaires internationaux

• les mesures de soutien

• la situation des marchés en reprise

L’ONMT met ainsi à disposition des opérateurs touristiques marocains un outil d’anticipation et de pilotage complet et interactif sous forme de « one-stop-shop », afin de les accompagner à se préparer à la réouverture des marchés et à affiner leur plan d’action en anticipation de la réouverture des marchés.