Infomédiaire Maroc – L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) a remporté récemment à Paris le ‘‘Player d’Or’’ de la catégorie «expérience sociale» des Brand Expérience Awards 2018, apprend-on auprès de la représentation de l’Office en France.

Les Brand Expérience Awards sont des trophées de la vidéo online récompensant chaque année les meilleures créations, productions, campagnes, technologies, innovations et solutions,

L’ONMT a été primée dans la catégorie «expérience sociale» pour sa campagne 100% digitale «Maroc In Motion» dont l’objectif est la valorisation de la richesse du pays.

Le choix s’est porté sur une stratégie en deux phases, s’appuyant à la fois sur une campagne «Social Média» et sur un dispositif vidéo inédit mêlant le VLOG et le Web-reportage.

Cette campagne met en scène six influenceurs qui se sont déplacés au Maroc pour faire découvrir à travers leur centre d’intérêt cette destination.

Ils ont alors enregistré des vidéos et posté sur les réseaux sociaux 144 contenus portant sur six thématiques et six destinations différentes. Ces contenus ont généré plus de 480.000 vues et 190.000 Interactions. Le spot (teaser) a été vu, quant à lui, 3,5 millions de fois alors que les épisodes, plus de 2 millions de fois.

Au total, 82 dossiers de candidature avaient été déposés pour ces prix organisés par Netineo, spécialiste des écosystèmes de l’Internet, dans 16 catégories différentes.

La cérémonie de remise de ces prix a été précédée d’une conférence durant laquelle de nombreux experts, décideurs et visionnaires ont échangé sur les tendances du moment et formulé des recommandations pour aider les entreprises à déployer des expériences de grande qualité.

Toutes les entreprises, des plus importantes aux startups les plus prometteuses, sont invitées à concourir pour les Brand Expérience Awards.

L’objectif étant de faire en sorte que le consommateur reprenne confiance dans la marque par une communication innovante qui permet notamment de décrypter les tendances du moment et les attentes des consommateurs, de construire des expériences de marques et de promouvoir les meilleurs formats et savoir-faire, les plus à même de délivrer des expériences positives, émotionnels, envoutantes et créatrices de valeur.

Il s’agit aussi d’apporter à tous les candidats visibilité et mise en relation avec des entreprises à la recherche de solutions.

