Infomédiaire Maroc – Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), au cours des 7 premiers mois de 2018, le trafic des passagers au niveau de l’aéroport de Dakhla a augmenté de 20,44% pour atteindre 109 932 passagers, contre 91 279 durant la même période de l’an dernier, soit 0,88% du trafic aérien à l’échelle nationale.

A titre de comparaison, au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin juillet dernier, un volume de trafic aérien de 12 554 577 passagers, en hausse de 11,82% par rapport à la même période de 2017.

L’aéroport de Dakhla dispose d’un terminal d’une capacité d’accueil annuelle estimée à 300 000 passagers.

Pour rappel, la compagnie Air Arabia Maroc doit lancer le 28 octobre prochain une nouvelle ligne entre la ville de Dakhla, 1ère destination touristique du sud du Royaume, et les villes de Marrakech et Casablanca, et ce à raison de 3 vols par semaine : mercredi, vendredi et dimanche.

De plus, la ligne Paris-Dakhla assurée par Transavia sera de nouveau opérationnelle à partir du 30 octobre prochain.

