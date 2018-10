Infomédiaire Maroc – Un individu a été interpellé, ce mercredi, par les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca pour son implication présumée dans une tentative de trafic d’importantes sommes d’argent en devise, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le prévenu, âgé de 43 ans, s’apprêtait à quitter le territoire national en direction de l’aéroport d’Istanbul en Turquie, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les opérations de contrôle et de fouille ont permis la saisie de 150 000 euros, 115 000 dollars américains et 30 000 dollars canadiens en plus de 10 000 Ryals qataris et 15 000 dirhams émiratis.

Les montants saisis ont été mis à la disposition des services de douanes alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte avec la personne concernée sous la supervision du parquet compétent.

Rédaction Infommédiaire