La ville de Chichaoua s’apprête à vivre, dans les jours à venir, aux rythmes des travaux de réalisation d’un projet de grande envergure et 100% écologique qui consiste à traiter les odeurs émanant des bassins de traitement des effluents de la Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP).

Ce projet dont les travaux de réalisation ont été confiés à une société maroco-canadienne ayant une expertise avérée aux plans national et international, est le fruit d’un partenariat “exemplaire” et “édifiant” entre l’ONEE, Branche Eau, la Commune et la Province de Chichaoua.

Ce projet qui devra à terme permettre le traitement des odeurs émanant de la STEP de la ville de Chichaoua et d’éviter la propagation d’effluves nauséabonds vers des quartiers situés aux alentours, en faisant appel aux techniques et méthodes les plus développées et en tenant compte des standards mondiaux les plus exigeants en la matière, se fixe pour objectifs, entre autres, d’améliorer le cadre de vie des autochtones, et de leur offrir un environnement sain et de lutter efficacement contre certaines maladies respiratoires.