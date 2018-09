Infomédiaire Maroc – Dans le cadre du lancement prochain de la deuxième ligne du tramway de Casablanca, une parade participative sera organisée le 14 octobre prochain le long d’un tronçon de la nouvelle ligne, a annoncé ce lundi RATP Dev Casablanca, l’entreprise en charge de l’exploitation du réseau de transport en commun en site propre de la métropole.

Organisée par Casa Tramway en partenariat avec l’association Théâtre nomade, la parade parcourra un itinéraire de 6,5 km environ, commençant sur le boulevard Ali Yataa et se terminant dans le quartier Al Fida sur la place Sraghna où auront lieu des spectacles, indique RATP Dev Casablanca dans un communiqué.

Plus de soixante jeunes bénévoles recrutés directement dans leur quartier d’habitation, se mobilisent pour concevoir, organiser et mettre en œuvre cette parade, précise la même source selon laquelle « cette initiative en faveur des habitants des quartiers est de Casablanca vise à associer les jeunes de ces quartiers au lancement de la nouvelle ligne et aux festivités autour de son inauguration ».

Issus des quartiers de Bernoussi, Al Fida et Hay Mohammadi, les jeunes bénévoles auront l’occasion de participer aux ateliers mis en place pour l’occasion par les professionnels du Théâtre Nomade.

Le thème de la parade est inspiré de la dernière campagne de communication de Casa Tramway sur la problématique de la sécurité, lancée en collaboration avec le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC).

« Cette parade ainsi que les ateliers sont des occasions pour favoriser la mixité, véhiculer des messages positifs sur les questions de l’écologie et rappeler les règles de sécurité à adopter aux abords de la plateforme du tramway », ajoute le communiqué.

La deuxième ligne du tramway de Casablanca desservira, sur une longueur de 22,5 km, 9 arrondissements comptant une population de 1.058.220 personnes et un couloir direct de 450.000 habitants.

Elle traversera en une durée d’environ 1 heure 03 minutes, l’axe Ain Diab, Hay Hassani, Beauséjour, Anoual, El Fida, Mers Sultan, Hay Mohammadi et Ain Sebaa puis Sidi Bernoussi et pourra transporter jusqu’à 170 000 voyageurs par jour. Dotée de deux points de correspondance avec la ligne T 1, à savoir dans les stations Abdelmoumen et Ibn Tachfine, elle comportera 33 stations voyageur.

Le projet de réalisation de la deuxième ligne du tramway de Casablanca comporte une partie relative à l’extension de la première ligne « Tl ». Cette dernière s’étale sur une longueur de 1.8 km afin de desservir le quartier Laymoun, Floride et Lissasfa depuis le terminus des Facultés. Fin 2018, la ligne T 1, optimisée, changera ainsi de contours, pour devenir une ligne de 23.5 km offrant des temps de parcours plus compétitifs et comportant 37 stations voyageur.

Le contrat liant RATP Dev à la société de développement local Casa Transports, comprend la mise en service, l’exploitation et la maintenance de 4 lignes de tramway et de 2 lignes de bus à haut niveau de service (BHNS).

Le réseau exploité par RATP Dev connaîtra une ouverture de ligne de transport en commun en site propre par an entre 2018 et 2021 et deux ouvertures de ligne de tramway en 2022.

IM