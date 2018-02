Infomediaire Maroc – Attijariwafa bank Europe lance ‘‘e-Attijari’’, une plateforme d’e-banking transactionnelle web et mobile, permet désormais aux clients de réaliser des transferts en ligne en quelques clics grâce à ‘‘Trans’compte’’.

En plus des nombreuses fonctionnalités qui permettent aux clients de consulter leurs comptes et prélèvements en temps réel, de suivre leur budget, de commander un chéquier ou encore d’effectuer des virements ponctuels ou permanents, et ce, 24h/24 et 7j/7, ‘‘e-Attijari’’ propose à ses clients de pouvoir transférer de l’argent par débit compte permanent ou ponctuel depuis le compte Attijariwafa bank en France vers le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire et le compte Attijariwafa bank en Belgique, vers le Maroc et la Tunisie.

A noter que, dans le cadre de ce lancement, Attijariwafa bank Europe fait profiter ses clients d’une offre exceptionnelle : tous les transferts d’argent sont gratuits jusqu’au 31 mars 2018.

Rédaction Infomediaire.