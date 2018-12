Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement durable a signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre de partenariat portant sur la conception et l’implémentation d’un transport efficace énergétiquement, avec l’Agence allemande de coopération internationale « GIZ », la coopérative laitière du nord « Colainord » et plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Signée en marge de la 6ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables « IRSEC’18 », cette convention vise à cadrer le processus de développement d’un projet collaboratif de recherche appliquée portant sur l’efficacité énergétique dans le transport et définit les modalités et les conditions selon lesquelles les parties signataires développeront un projet de recherche intitulé « CITEE- conception et implémentation d’un transport efficace énergétiquement ».

Le projet, s’étalant sur la période décembre 2018-septembre 2020, consiste à concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions innovantes pour une meilleure performance énergétique dans le transport industriel, plus précisément dans le secteur de l’industrie laitière.

Le premier volet de ces solutions concerne l’optimisation logistique, dont l’objectif est de développer une solution de monitoring et de tracking du flux physique de la flotte, en vue d’optimiser les circuits de distribution, tandis que le deuxième volet est relatif à l’optimisation du poste froid relatif à la machine frigorifique intégrée dans la chaîne logistique de distribution.

Les établissements d’enseignement supérieur signataires de cette convention, à savoir l’école nationale supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) et la faculté des sciences et techniques de Tanger (FST Tanger), vont apporter leur savoir-faire en matière d’optimisation du poste de production du froid et le stockage frigorifique, en mettant à la disposition du projet l’infrastructure et les compétences humaines et matérielles nécessaires en vue de réaliser les activités y afférentes.

Réunissant des ministres, des directeurs de grands organismes et des personnalités des domaines académique, industriel, économique et social, cette édition est axée sur l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les technologies vertes, l’efficacité énergétique, le stockage d’énergie et les réseaux intelligents.

Rédaction Infomédiaire