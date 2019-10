Environ 175 000 conducteurs professionnels ont bénéficié de la gratuité de la formation au titre de 2019 et 2020, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Selon les données présentées par le ministère lors d’une réunion tenue avec les organismes représentant les conducteurs professionnels au sujet de la formation des chauffeurs professionnels et la couverture sociale de cette catégorie, dans le cadre de l’accord avec les professionnels du transport routier au Maroc, les principales réalisations depuis le début de 2019 concernent aussi les procédures juridiques nécessaires pour concrétiser l’engagement du ministère à raccourcir la période de formation.

A ce propos, un communiqué du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, note que l’arrêté ministériel relatif à la réduction de la période de formation initiale pour le transport de marchandises de 30 à 10 jours et pour le transport de personnes de 45 à 13 jours a été publié au bulletin officiel en date du 11 juillet 2019.

Il s’agit, également, d’affecter les fonds nécessaires pour mener à bien ce processus, sachant que cette opération nécessite une enveloppe globale de 257 MDH (25,7 milliards de centimes) en 2019 et 2020 et de préparer un modèle d’accord qui devrait être signé avec les centres de formation agréés par le ministère et approuvé par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.