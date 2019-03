La Fédération royale marocaine de triathlon a tenu, récemment à Larache, son assemblée générale constitutive.

La présidence de la Fédération est assurée par Majid Amehrouk.

En marge de cette assemblée, à laquelle ont pris part des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain et des clubs et associations marocains, le plan d’action et le budget au titre de l’année 2019-2020 ont été approuvés, outre la proposition du montant de l’adhésion relatif aux clubs et associations sportifs de la Fédération, indique un communiqué de la Fédération.

A cette occasion, une réunion a eu lieu entre la présidente de la Fédération internationale de triathlon, Marisol Casado, et le premier bureau administratif de la Fédération royale marocaine de triathlon, selon le communiqué.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’appui apporté par la Fédération internationale de triathlon aux efforts du bureau administratif élu et de la Fédération fraîchement créée, conclut la même source.

IS