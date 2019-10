Sept entreprises ont remporté, à Casablanca, les trophées « Export Bio Maroc 2019 », une distinction initiée par le Club des entrepreneurs BIO (CEBio) en vue de valoriser les efforts, le dynamisme et les initiatives des entrepreneurs dans les filières biologiques.

Les trois trophées pour la valorisation Bio à l’export (alimentaire, cosmétique, superfoods-compléments alimentaires) ont été décernés respectivement à « Atlas Olive Oils » (Production d’huile d’olive vierge), « Gold Cosmetics » (Produits cosmétiques) et « Domaine Spiruline » (production de microalgues et dérivés).

Le trophée pour la production bio à l’export a été remis à la société « Primeurs Bio du Souss » (PBS), alors que le trophée pour la diversification des marchés étrangers a été remporté par l’entreprise d’export de plantes médicinales et épices « Santis ».

En outre, un trophée Genre a été décerné à l’entreprise féminine Argan d’économie Solidaire « FAS » et un trophée hors catégorie a été remis à la Société impériale des thés et infusions « SITI ». Des prix ont été également dédiés à une multitude d’entreprises et de coopératives au sein de chaque catégorie de trophée.