Infomédiaire Maroc – Le Consulat général du Maroc à Tunis a organisé, le week-end dernier à Gafsa (450 km au Sud de Tunis), un « Consulat mobile » destiné à faciliter les démarches administratives pour les Marocains installés dans cette wilaya.

Dans une déclaration, le Consul général du Maroc à Tunis, Ali Benaissa, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité et de rapprochement de l’administration avec les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, conformément aux directives du Roi Mohammed VI visant à mieux servir les expatriés marocains.

Elle tend de même à accorder une attention particulière à leurs doléances et à répondre aux différentes sollicitations, sans cesse croissantes, formulées par les ressortissants marocains établis dans les différentes provinces tunisiennes, a fait savoir Benaissa.

Il a ajouté que vu la distance qui sépare les wilayas de Gafsa et de Tunis, le consulat général a étalé cette opération sur deux jours réservés respectivement aux villes de Metlaoui et Redeyef (frontières tuniso-algériennes).

Cette action, organisée en collaboration avec l’association des Marocains résidant dans la wilaya de Gafsa, a également pour finalité d’éviter à ces ressortissants marocains les désagréments du déplacement jusqu’à Tunis et de leur permettre l’accès aux prestations consulaires dans les meilleures conditions, a-t-il expliqué.

Le diplomate a noté que l’équipe du consulat a accordé une attention particulière à l’aspect social en traitant des préoccupations et des problèmes auxquels sont confrontés les membres de la communauté marocaine, afin de proposer des solutions appropriées en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, ainsi que d’autres organismes concernés.

Par la même occasion, le président de l’association des Marocains résidant à Gafsa, Mustapha Badri s’est félicité de cette initiative qui témoigne de l’intérêt particulier accordé à la situation de la communauté marocaine à l’étranger.

Il a souligné la portée de cette démarche qui traduit la ferme volonté du Royaume et la haute sollicitude dont le Souverain n’a eu de cesse d’entourer les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Le « Consulat mobile » a pour objectif d’assurer aux membres de la communauté marocaine de bénéficier, près de chez eux, d’un large éventail de prestations consulaires et d’accomplir les diverses formalités administratives liées notamment à l’immatriculation aux registres du Consulat général, à la demande ou délivrance de certificats administratifs, de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) et du passeport biométrique, à la certification conforme (légalisation), ou à l’inscription des naissances sur les registres de l’état civil.

Il a permis également de fournir aux ressortissants marocains les conseils et les informations nécessaires et de répondre à leurs questions sur les démarches administratives, notamment en matière juridique et sociale.

