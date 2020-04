Dans la gestion de l’épidémie du Coronavirus, le Maroc a « fait fort », affirme ce vendredi TV5Monde qui consacre un reportage à la production industrielle dans le Royaume de masques de protection contre le nouveau virus.

Depuis le 7 avril dernier, date à laquelle le Maroc a rendu obligatoire le port du masque, les autorités ont « fait fort » et les masques subventionnés par l’Etat sont maintenant disponibles dans presque toutes les pharmacies et les épiceries du pays et sont proposés pour la modique somme de 8 centimes l’euro, souligne la chaîne de télévision francophone.

En à peine cinq jours, 13 millions de masques ont été distribués, « premiers résultats de la mise en marche d’une production industrielle locale décidée dès le début du mois d’avril », relève TV5Monde. Cette politique a permis à des sociétés d’anticiper et de commander des masques pour protéger leurs salariés. Des usines ont même pu s’organiser, prévoyant y compris des formations sur le port du masque.

Dans ce reportage, TV5Monde met l’accent aussi sur la politique de régulation de la distribution des masques, qui permet de fournir des masques à toutes les entreprises qui en font la demande.

Pour répondre à la demande et accroître la production du pays, l’Etat a mobilisé des sociétés textiles qui avaient fermé, en leur fournissant le tissu, souligne la chaîne TV, qui affirme que certaines parmi ces entreprises se sont mêmes équipées de machines de stérilisation pour que leur production soit conforme aux normes.

Le Maroc, qui est en train d’augmenter sa production, prévoit d’atteindre très rapidement une production de cinq millions de masques par jour et des pays étrangers, dont la France, ont déjà pris contact pour en importer, affirme TV5Monde.