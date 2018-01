Infomédiaire Maroc – Dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc, le patronat marocain (CGEM) annonce prendre note de l’accord conclu hier entre le ministère de l’Economie et des Finances et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc, en présence de la Présidente de la Confédération, relatif à la possibilité de rachat par les banques commerciales des créances dues par l’état aux entreprises en matière de TVA.

‘‘Cette mesure, dont la demande a été faite par la CGEM depuis plusieurs années et qui a été proposée dans le cadre de la plateforme de travail CGEM-Gouvernement permettra de soulager la trésorerie des entreprises durement affectées par les arriérés de paiement étatiques. Elle sera de nature à apurer le stock de crédit de TVA dû par l’Etat aux entreprises du secteur privé, et qui s’élève aujourd’hui à quelques 11 milliards de dirhams’’.

Et tout en saluant l’esprit positif dans lequel s’inscrit aujourd’hui cette démarche concernant la problématique des arriérés de paiement, la CGEM ‘‘insiste pour un retour à la normale dans les relations commerciales entre les entreprises et l’Etat à travers la reconnaissance claire et formelle de la dette due aux entreprises, le respect des conditions de remboursement de TVA et l’engagement de payer dans les temps les entreprises.

Rédaction Infomédiaire