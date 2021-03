TIJARA 2020, Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation et le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ont signé une convention de partenariat, le lundi le 29 mars 2021.

Les deux parties conviennent de déployer, ensemble, les efforts nécessaires à la promotion et le développement du paiement électronique dans le 2 commerce, et la distribution.

En effet, le secteur des paiements digitaux a connu de nombreuses innovations au cours des dernières années. Notamment, les paiements en temps réel, les portefeuilles mobiles et les paiements mobiles P2P. Ces facteurs ajoutés à d’autres dont la crise sanitaire inédite du Covid-19, ont contribué fortement à la croissance du secteur des paiements électroniques.

Si le recours aux espèces reste prédominant dans de nombreuses régions du monde, notamment pour les transactions de faible montant, l’adoption des paiements électroniques est de plus en plus répandue.

Au Maroc, la généralisation du paiement électronique, à l’ensemble des transactions et des secteurs, singulièrement celui du commerce et de la distribution, constitue encore un véritable défi. D’où l’enjeu de cette convention dont l’objectif est : l’accélération de la digitalisation des paiements au bénéfice des membres de TIJARA 2020 et de leurs clients ; la réalisation d’actions visant la facilitation et l’adoption des modes de paiement électronique ; l’échange d’informations ; l’organisation de programmes de formation et d’échange d’experts agissant, d’une manière intégrée, dans l’accroissement du recours au paiement électronique au Maroc.

À propos de la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA 2020

Fédération professionnelle, la FMDPGC*, regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.