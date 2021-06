La Sultana Marrakech, adresse secrète de luxe, est dotée du plus grand toit-terrasse paysager surplombant la Médina de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Inspirée par les jardins suspendus de Babylone, la terrasse offre une architecture traditionnelle marocaine avec une vue à 360 sur la Médina, les monuments et les cimes enneigées de l’Atlas. Cette terrasse est le décor idéal pour accueillir le tout nouveau restaurant Le Odette Rooftop Bar & Mezzé.

Le Odette est un clin d’oeil à l’histoire du lieu. Durant les années du protectorat (1912 – 1956) où Marrakech vit à la française, Saadia, propriétaire des riads à l’emplacement de La Sultana, adopte le nom français d’Odette et organise de nombreuses réceptions avec la haute bourgeoisie de l’époque.

La terrasse du Odette offre le cadre idéal pour savourer un apéritif ou un cocktail maison au coucher du soleil. Avec un grand choix de cocktails Signature tous plus délicieux les uns que les autres délicatement parfumés d’épices comme le cocktail At The Souk combinant de la vodka Belvedere, du sirop de Safran, du sucre de canne et du jus d’orange ou bien le Cactus Mojito préparé à base de jus de figues de Barbarie, de rhum, d’eau gazeuse et de citron vert.

Côté cuisine, les plats proposés s’accordent parfaitement avec les vins et cocktails. Le Odette propose des petites assiettes pour être partagées entre amis aux saveurs Italiennes, Asiatiques, Françaises à base de produits du Maroc. Ces plats créent une expérience culinaire des plus festives comme un voyage autour du monde avec des Linguine aux Truffes de l’Atlas, des Mezzés Libanais et pour l’inspiration asiatique du canard préparé laqué.

Le Odette réunit l’atmosphère particulière d’un bar qui surplombe la médina, la joie de vivre retrouvée de la nouvelle époque et le raffinement et l’élégance d’un établissement luxueux. En apesanteur, Le Odette diffuse une ambiance à la fois détendue et élégante, chic et divertissante avec une programmation musicale Organic Downtempo Electro Fusion habillement orchestrée par DJ Spicy.