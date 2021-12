Le troisième campus 1337 Med, porté par le Groupe Tanger Med, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 42, ouvrira ses portes en Janvier 2022 dans la zone d’activité de Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro.

Le campus d’une superficie de 2 000m2, abritera 3 Cluster, équipés de 210 iMAC de dernière génération ainsi que des espaces détente et de rencontre.

Implanté au cœur d’un écosystème industriel à forts enjeux de transformation digitale, l’école 1337 ambitionne de former à terme près de 650 nouveaux étudiants au sein du nouveau campus.

Fort du succès des deux campus de l’Ecole 1337 situés à Khouribga et Benguerir ouverts respectivement en 2018 et 2019, le Groupe Tanger Med porte, à travers sa Fondation, la création d’un troisième campus en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 42.

UN TROISIÈME CAMPUS AUX CODES DE L’ÉCOLE

A 1 heure de Tanger et à proximité de Cabo Negro, le troisième campus 1337 s’étend sur une superficie de 2 000 m² répartie sur 2 niveaux. Les différents espaces ont été aménagés dans le respect de l’ADN des campus de Khouribga et Ben Guérir et offrent des espaces collaboratifs, modulables, imprégnés de la culture geek en plus de 12 000 m² d’infrastructures sportives.

Le campus abritera 3 Cluster de plus de 730 m², équipés de 210 iMAC de dernière génération, connectés à une ligne internet dédiée ainsi que des serveurs de stockage de très grande capacité, à la pointe de la technologie.

Deux espaces détentes d’une superficie de 300 m² équipés de tables de billard, de ping pong et de consoles de jeux sont également mis à disposition des étudiants : une manière pour eux de se déconnecter un temps du monde du coding, et de créer du lien entre les pairs.

Le Meet-up, lieu de rencontre et d’échange par excellence, permettra aux étudiants et invités de l’école de se retrouver, d’échanger et débattre autour de sujets innovants, à portée technologique avec les professionnels du secteur. C’est aussi un espace d’idéation et de collaboration pour faire émerger de nouvelles idées portées par des startups ou organiser des workshops à l’initiative des différents clubs de l’école. D’une capacité de 100 places, l’espace est modulable, et doté d’une régie entièrement équipée.

UNE PÉDAGOGIE ALTERNATIVE ET NOVATRICE

Tanger Med, avec le support technique et pédagogique de l’Université Mohammed VI Polytechnique déploie dans la Région une formation en développement informatique totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j.

Il n’y a ni cours magistral, ni professeurs, ni livres. La pédagogie 42 est basée sur trois piliers essentiels : le « Peer Learning », méthodologie qui met l’accent sur l’apprentissage entre pairs et l’intelligence collective ; la gamification qui table sur une progression semblable à celle d’un jeu vidéo avec l’accès à des niveaux supérieurs à chaque compétence acquise ; et enfin le décloisonnement temporel laissant à chaque étudiant la possibilité d’avancer à son rythme de façon autonome et individualisée.

CONDITIONS ET PROCESSUS DE SÉLÉCTION

Les candidats intéressés de rejoindre l’aventure peuvent passer le test en ligne (https://candidature.1337.ma ) pour prétendre aux phases de check-in ainsi qu’aux piscines, étape ultime avant d’intégrer l’école.

Condition d’accès

Age d’accès : à partir de 18 ans

Aucun prérequis de diplôme ou de niveau scolaire

Gratuité de la formation pour tous

Processus de sélection

Le test en ligne sur https://candidature.1337.ma

Deux tests en ligne, ouverts toute l’année , basés sur la logique et la mémoire

, basés sur la logique et la mémoire Un mail confirmant la réussite ou l’échec du test est envoyé par la suite au postulant

Le check-in

Le Check in est basé sur le principe du premier arrivé premier servi afin de maintenir une égalité des chances. Un nombre de place est ouvert tout au long de l’année et communiqué à travers nos réseaux sociaux.

Les candidats doivent être les plus rapides pour obtenir leurs places aux check in à travers leurs espace personnel, puis se déplacer à l’école lors des dates communiquées par 1337 pour une session de présentation de l’école, de sa méthodologie et de ses valeurs avant de trouver une place à l’ultime étape : « la piscine »

La piscine

Les élèves ayant réussi les tests en ligne et réalisé les check-in sont sélectionnés pour les phases de piscine sur le principe du premier arrivé, premier servi

La piscine regroupe un ensemble de tests pratiques à réaliser en l’espace d’un mois sans interruption

FAVORISER UNE MEILLEURE EMPLOYABILITÉ DANS LA RÉGION

Le nouveau campus 1337 se trouve au cœur d’un riche écosystème industriel à forts enjeux de transformation digitale. Équipé de 150 postes, 1337 augmentera sa capacité à 210 postes dès 2023, avec pour ambition, de former à terme près de 650 étudiants.

Le groupe Tanger Med versera des bourses de vie aux étudiants afin de couvrir leur frais d’hébergement, dynamisant par la même occasion l’économie locale.

Dans un souci permanent d’amélioration de l’employabilité, notamment des jeunes actifs, 1337 participera à aligner les compétences digitales exigées par le marché de l’emploi et la disponibilité réelles de ces compétences au sein du deuxième pôle économique du pays.

A l’ère d’une digitalisation accélérée, le renforcement des compétences marocaines dans le numérique et la promotion de l’entrepreneuriat digital constituent à la fois une opportunité professionnelle pour la jeunesse marocaine et un impératif de développement et de compétitivité nationale.