La conseillère spéciale du Président américain, Joe Biden, sur les droits internationaux des personnes en situation de handicap, Sara Minkara, se trouve actuellement au Maroc. Elle a visité, ce jeudi, l’école de la 2ème chance orientée métiers du sport à Casablanca pour promouvoir les programmes autour de l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap par le sport.

Lors de cette visite, Mme Minkara a inauguré un terrain de Basketball pour les personnes en situation de handicap au sein de l’école de la 2ème chance construite dans le cadre d’un partenariat entre Tibu Africa, l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, Ford Fund et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

A cette occasion, la conseillère spéciale du Président Biden a noté que sa visite au Maroc entre dans le cadre d’une tournée dans les pays de la région MENA, relevant que depuis sa nomination il y a quatre mois, elle a mis en place un programme axé autour du renforcement des capacités et la formation des personnes en situation de handicap, de l’intégration de ces personnes dans les institutions de prise de décision et du changement de mentalité et du regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap.