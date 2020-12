La Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR) annonce que la date des soldes d’hiver est fixée au jeudi 21 janvier 2021.

La date de démarrage des Soldes d’Hiver a été fixée après concertation avec un panel large et représentatif des commerces, et a obtenu l’adhésion des gestionnaires d’ensembles commerciaux (galeries, Parcs d’activité et centres commerciaux) ainsi que l’appui du Ministère de l’Industrie, du Commerce, et de l’Economie Verte et Numérique.

La FMCR se félicite de cette action coordonnée pour définir la date de début des Soldes, et ce afin de réguler la pratique des Soldes pour l’intérêt des consommateurs d’une part, et pour garantir une concurrence loyale entre les opérateurs d’une part.